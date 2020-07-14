Идем на ярмарку: где на этой неделе будут продавать недорогие овощи и фрукты

Продукты от фермерских хозяйств продают по ценам ниже, чем супермаркетах

В Киеве на этой неделе пройдут традиционные продуктовые ярмарки. Палатки с фермерскими продуктами откроются на улицах среди жилых кварталов, во всех районах города. На ярмарках можно купить овощи и фрукты по ценам ниже, чем в супермаркетах. Также в ассортименте – растительное масло и крупы. Мясо и молочные продукты – пока под запретом продажи. Во время посещения ярмарок необходимо приходить в масках и соблюдать социальную дистанцию. Также при входе на территорию импровизированных рынков могут измерять температуру, сообщает КГГА.

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Так, ярмарки состоятся:

14 июля (вторник):

в Голосеевском районе – ул. Васильковская, 31 / 17-33 (в пределах переулков Коломийского и Смольного);

в Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;

в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5.

15 июля (среда):

в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;

в Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);

в Подольском районе – просп. Правды, 5-11.

16 июля (четверг):

в Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);

в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, ул. Романа Шухевича, 12-А;

в Печерском районе – ул. Генерала Алмазова, 6;

в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5.

17 июля (пятница):

в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;

в Деснянском районе – ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;

в Печерском районе – пер. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;

в Соломенском районе – ул. Просвещения (в пределах ул. Вузовской и Максима Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской).

18 июля (суббота):

в Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

в Деснянском районе – ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного), ул. Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Теодора Драйзера);

в Днепровском районе – ул. Андрея Малышко, 9-19;

в Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;

в Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;

в Подольском районе – ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);

в Святошинском районе – ул. Григоровича-Барского, 7;

в Соломенский район – ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Героев Севастополя, 35-А).

19 июля (воскресенье):

в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна);

в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Печерском районе – ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

в Святошинском районе – ул. Семашко, 10.

Напомним, после послабления карантина в столице заработали продуктовые рынки. Все торговые площадки возобновили работу с 25 мая. Корреспондент "Сегодня" побывал на столичных торговых площадках, и рассказал, что в первый день работы рынков покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетами.

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О том, в каких условиях работают рынки – смотрите в нашем сюжете:

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