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Из Чернобыля в Киев занесло опасные частицы: в Минздраве дали советы людям

15 апреля, 10:59

Сергей Мартынец, Наталья Руда

Министр здравоохранения посоветовал людям с хроническими заболеваниями не выходить на улицу по утрам

Вследствие масштабных лесных пожаров в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в Киев занесло опасные частицы. Об этом в ходе брифинга 15 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, радиационные фон на сегодняшний день в районе Житомирской, Киевской областей и Киеве находится в пределах нормы – 0,11 микрорентген в час. В то же время министр отметил повышение уровня частиц горения в воздухе.

"Советуем всем людям, особенно которые имеют хронические заболевания легких или сердечно-сосудистые заболевания, ограничить свой выход на улицу в утреннее время, когда концентрация самая высокая этих частиц в воздухе. Больше пить воды, делать влажную уборку помещения – это очень важно для вашего состояния здоровья", – сказал Степанов.

Ранее в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что в период с 7 по 13 апреля в Киеве значительно повысилось содержание диоксида азота в воздухе, несколько снизилось содержание формальдегида и диоксида серы.

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Метеорологи уточнили, что ветреная погода, осадки, а также снижение температуры воздуха, которые прогнозируют в Киеве, не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере. Это подтверждают и данные агрегатора с датчиков качества воздуха SaveEcoBot. Так, 15 апреля в столице уровень загрязнения воздуха в большинстве районов не превышает допустимых норм.

Напомним, что пожары в Зоне отчуждения вспыхнули 4 апреля и быстро распространились на большие участки территорий. Ситуацию усугубляли ветер и сухая погода. За несколько дней огонь вплотную подошел к Припяти и ЧАЭС, а также к могильнику радиоактивных отходов. Вместе с тем, 14 апреля пошли дожди и открытый огонь удалось потушить, однако на данный момент продолжается тление.

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Подробнее о последствиях ЧП смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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Киев загрязнение зона отчуждения пожар чернобыльская зона

Источник: Сегодня

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