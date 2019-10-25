Из озера в парке "Отрадное" спасли 10 черепах

В парке Отрадном несколько дней продолжались работы по спасению черепах из озера, которое сейчас реконструируют. При этом, из-за большой стройки уничтожается вся его экосистема, сообщает Команда спасения животных Киева.

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"После двух дней работ из озера извлечено 10 черепах, включая черепашонка, который недавно вылупился из яйца. Все они, кроме одной, отпущены в естественные водоемы Киевской области. Маленького черепашонка забрали на выхаживание прохожие", – рассказали спасатели.

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Напомним, киевляне переживают за судьбу озера в парке "Отрадный", где еще в 2018 была начата реконструкция водоема. Укрепление берегов водоема до сих пор не закончено, а водоем зарос травой.

Сейчас озеро скорее напоминает стройплощадку: в средине водоема – большая песчаная "дамба", по которой бегает местная детвора, а вдоль берега – "окопы", из которых торчат металлические прутья. Однако, вскоре ситуация может измениться к лучшему, уверяют чиновники. Сайт "Сегодня" выяснил, что сейчас происходит с озером в Отрадном парке и когда его обещают привести в порядок.

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