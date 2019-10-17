Реконструкция озера в столичном парке "Отрадный" зарастает травой

Жители микрорайона отмечают, что в парке нет ни техники, ни строителей

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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Киевляне переживают за судьбу озера в парке "Отрадный", где еще в 2018 была начата реконструкция водоема. Укрепление берегов водоема до сих пор незакончено, а водоем зарос травой. Сайт "Сегодня" разбирался, почему так происходит.

"Удивительные вещи происходят с озером в парке "Отрадный". Его разворотили еще в прошлом году, а сейчас на месте нет ни техники, ни строителей. Водоем и его реконструкция потихоньку зарастает травой и неприятно пахнет", – рассказал нам местный житель Роман Гребнев.

В КО "Киевзеленстрой" отмечают, что выступают заказчиками работ и процесс по расчистке и благоустройству озера продолжается.

"Проектом предусмотрено проведение комплекса водоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологического, санитарного и гидрологического состояния озера и прилегающей территории. В частности, расчистка дна и капитальный ремонт берегоукрепления, а также восстановление водообмена для предотвращения быстрых процессов зарастания берегов водной растительностью и заиливания самого водоема", – отмечают в "Киевзеленстрое".

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

На предприятии добавляют, что водоем – это неотъемлемая часть парка, на склонах которого находится памятник природы – исторический исток речки Лыбедь.

"К 2018 году уровень воды постоянно уменьшался до критических показателей. По результатам геологических изысканий прогноз был неутешителен – до 2023 года воды в озере бы не было. Сейчас продолжаются работы по установке железобетонных шпунтовых свай, которые будут функционировать как подпорные стенки для удержания склонов и откосов. Устанавливаются пластиковые шпунты, которые помогут сохранить необходимое количество воды", – заверяют в коммунальном объединении.

Параллельно выполняется работа по выравниванию под отметку для устройства шапочной бетонной балки железобетонных шпунтов. По завершению этих работ начнется расчистка и выравнивание дна озера к насыпной дамбе, проведение благоустройства склонов берега, создание дренажной конструкции.

В этом году из городского бюджета выделено более 33 млн гривен. Общая стоимость проекта в соответствии с экспертным отчетом составляет более 68 млн гривен. Первый этап работ планируется завершить до конца текущего года.

Напомним, не так давно Куреневский парк в Подольском районе пережил глобальную реконструкцию.

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