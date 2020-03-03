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Из-за коронавируса в Киеве будут каждый день измерять температуру детям в школах и детсадах

3 марта, 15:27

Наталья Руда

С соответствующим поручением обратился мэр Киева Виталий Кличко

В связи с выявлением в Украине первого случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 мэр Киева Виталий Кличко распорядился в столичных школах и детских садах каждое утро измерять детям температуру. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я поручил департаментам образования и здравоохранения Киевской городской государственной администрации организовать измерение каждое утро температуры всем воспитанникам детских садов и ученикам столичных школ", - написал мэр.

Также, по его словам, в Киеве по-прежнему подготовлены базы в семи столичных больницах для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна – для беременных. В случае осложнения эпидемической ситуации столичная власть определила дополнительные учреждения здравоохранения, где есть отдельно стоящие корпуса. Также подготовлены две специализированные бригады экстренной медпомощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус.

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Кроме того, Кличко отметил, что весь коммунальный общественный транспорт столицы перед выходом на линию ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами. Также столичные власти заказали оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус в обоих аэропортах Киева.

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Кличко снова призвал жителей столицы не поддаваться панике и в случае обнаружения симптомов вирусного заболевания – сразу обращаться к врачам.

Напомним, привез вирус в Украину мужчина, вернувшийся из путешествия с женой по Италии. В Украину пара вернулась 26 февраля через пограничный пункт в Черновицкой области.

Также смотрите список больниц в Киеве, где подготовлены базы для людей, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев дети школа коронавирус

Источник: Сегодня

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