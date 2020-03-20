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Из-за коронавируса в Киеве втрое снизилось число доноров

20 марта, 09:32

Наталья Руда

В КГГА отметили, что сейчас в Киевском городском центре крови созданы все условия для безопасности доноров

В Киеве напряженное эпидемическое состояние, связанное с карантином из-за коронавируса, усугубляет ситуацию с заготовкой донорской крови. В целом, число доноров в столице уменьшилась в три раза. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В целом, за это время донорская активность снизилась в три раза. А потребность меньшей не становится. Киевляне не перестают нуждаться в срочных оперативных вмешательствах, рожать детей, что всегда сопровождается потенциальным риском возникновения кровотечений, попадать в ДТП", – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что сейчас в Киевском городском центре крови созданы все условия для безопасности доноров.

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"Все риски заражения острыми респираторными инфекциями сведены к минимуму. На входе в помещение посетители пользуются дезинфектантами. Проводится термометрия. Строго контролируется поток доноров. Принятые все меры для недопущения скопления в одном помещении более 10 человек. Сами же помещения регулярно проветриваются и обрабатываются", – подчеркивается в сообщении.

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Также в ближайшее время на сайте Киевского городского центра крови будет введена онлайн-запись на сдачу крови, а пока сделать это можно по телефонам:

  • КНП "Киевский городской центр крови" (ул. Максима Берлинского, 12): 044-453-98-63;
  • Структурное подразделение № 1 (ул. Николая Пимоненко, 8): 044-465-43-63;
  • Структурное подразделение № 2 (ул. Петра Запорожца, 26, КНП КГКБ № 3, терапевтический корпус, 1-й этаж): 093-158-47-55.

Напомним, в Киеве с 12 марта введен карантин, а с 17 марта его ужесточили.

Как сообщалось ранее, на данный момент в Киеве зафиксировано три случая инфицирования коронавирусом – у студента, женщины и мужчины. В Киевской области заболел народный депутат Сергей Шахов и его супруга.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин доноры коронавирус

Источник: Сегодня

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