К Киеву не присоединили: Рада определила, кому будет подчиняться Коцюбинское

Верховная Рада, утвердив на заседании 17 июля решение о ликвидации старых и создании новых районов в Украине, отнесла Коцюбинское к Бучанскому району.

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Как следует из текста принятого постановления №3650, административным центром Бучанского района будет город Буча. В состав района войдут территории Белогородского, Бородянского, Борщаговского, Бучанского, Вишневого, Гостомельского, Дмитровского, Ирпенского, Коцюбинского, Макаровского, Немешаевского, Песковского сельских и городских территориальных громад.

Отметим, что Коцюбинское подчинялось Ирпеню, и последние несколько лет обсуждался вопрос присоединение населенного пункта к Киеву. Так, новости "Сегодня" писали, что подчинение Коцюбинского Ирпеню приводило к ряду правовых коллизий, компетенционных споров и проблемных вопросов в сфере бюджетных, земельных, налоговых отношений, собственности, порождало проблемы в социальных и гуманитарных областях.

При этом не так давно в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об изменении границ Киевской области и Киева, в частности, о присоединении Коцюбинского к столице. Пока что народные депутаты его не рассматривали.

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Напомним, что согласно принятому постановлению, в Киевской области будут Белоцерковский, Бориспольский, Броварский, Бучанский, Вышгородский, Обуховский и Фастовский районы.

Таким образом, в регионе ликвидируют Барышевский, Богуславский, Бородянский, Васильковский, Володарский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Чернобыльский и Яготинский районы.

Новости "Сегодня" писали, что ранее под Радой против нового территориально-административного устройства митинговали жители Васильковского района.

Отметим, что децентрализация спровоцировала дипломатический скандал:

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