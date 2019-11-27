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Кабмин передал ФГИ для приватизации киевский отель "Днепр"

27 ноября, 15:14

Распоряжение о передаче гостиницы Фонду госимущества приняли на заседании правительства

Фото: dniprohotel.ua

Фото: dniprohotel.ua

Кабинет министров на заседании в среду, 27 ноября, утвердил распоряжение о передаче гостиницы "Днепр" в центре Киева Фонду государственного имущества для приватизации. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"ДУСя (Государственное управление делами – ред.) передала отель "Днепр" Фонду госимущества для приватизации", – написал Гончаренко.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Фонд госимущества Украины готовится выставить на аукцион более 15 тыс. предприятий. Среди них – предприятия Государственного управления делами. В частности, из ГУД на приватизацию уже передали пять предприятий. Речь идет о тех объектах госуправления, которые не влияют на деятельность президента или правительства. В первой пятерке – киевский отель "Днепр". Сам отель – прибыльный, даже если постоянно заселена лишь половина номеров. При этом первые пять объектов Государственного управления делами, передаваемых в Фонд госимущества, определили неслучайно. В них уже проведена инвентаризация и подготовка к тендеру. Своей очереди ждут еще девять предприятий. Среди них – комплексы отдыха и ликероводочный завод.

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Более подробно о приватизации крупных предприятий читайте в статье "Новый старт массовой приватизации в Украине: что будут продавать и насколько успешно".

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Киев приватизация ФГИ гостиница

Источник: Сегодня

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