Как в Киеве лечат больных СOVID-19, у которых есть проблемы с почками: фото и видео

Мэр Киева Виталий Кличко посетил городскую клиническую больницу № 3 и "Киевский городской центр нефрологии и диализа", где лечат, в том числе больных СOVID-19. Об этом Виталий Кличко рассказал во время онлайн-брифинга.

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"Там мы сделали капремонт здания главного корпуса, термосанацию помещения, заменили окна и кровлю. Проверил, как сегодня ремонтируют приемное отделение и некоторые другие. Я также посетил "Киевский центр нефрологии и диализа", который рядом с больницей. Там оказывают специализированную медицинскую помощь взрослым и детям", – сообщил мэр.

По словам врачей, ремонт ведется очень педантично, с соблюдением всех правил. По его завершению приемное отделение больницы может стать одним из лучших в Киеве.

Отметим, что в "Киевском центре нефрологии и диализа" проводят процедуру гемодиализа для больных, которые в этом нуждаются. Их на учете в центре – более полутысячи человек. В этом заведении лечат и больных с почечной недостаточностью, инфицированных коронавирусом.

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Мэр также опубликовал в Сети видео из медучреждения.

В тренде Кличко рассказал о болезнях киевлян, умерших от коронавируса

Врачи показали уникальное оборудование – мобильную "искусственную почку", которую можно транспортировать к койке больного, и другую аппаратуру, которая при необходимости будет спасать жизни киевлян.

"С начала пандемии в заведении лечились 36 таких пациентов. Сегодня в стационаре – двое больных. Я их навестил. Также в центре создали специальную бригаду врачей, которая выезжает к больным СOVID-19, требующих диализа, в инфекционные отделения больниц первой волны", – сказал Виталий Кличко.

Пациенты Центра рассказали о том, как проходит их лечение. Мэр пожелал им скорейшего выздоровления и поблагодарил медиков за работу.

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Отметим, что на 15 июля в столице зарегистрировано за сутки 147 случаев инфицирования коронавирусом. По словам мэра Киева Виталия Кличко, это антирекорд за все время пандемии.

При этом в Украине число зараженных коронавирусом превысило 55 тысяч.

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