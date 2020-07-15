Коронавирус в Украине: число зараженных превысило 55 тысяч

Эпидемия коронавирусной инфекции снова начинает набирать обороты в Украине. За прошедшие сутки, 14 июля, в стране COVID-19 подтвердили у 836 человек.

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Как говорят данные СНБО, всего коронавирус диагностировали у 55 607 украинцев. Инфекция уже унесла жизни 1427 наших граждан (15 за последние сутки). Выздороветь удалось 28 131 инфицированному (977 за последние сутки).

"За прошлые сутки заболели 836 человек, из них 61 ребенок и 41 медик. Были госпитализированы 224 человека. Зафиксировано 15 летальных случаев. При этом выздоровели 977 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 55 607 человек, из них 3 967 детей и 7 540 медиков", – рассказал во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что за прошлые сутки в стране провели 29 044 тестирований, из них 13 675 методом ПЦР и 15 369 ИФА тестов. Больше всего случаев заражения зафиксировали во Львовской области – 171, Харьковской – 64, Закарпатской – 57 и в Киеве – 147.

Напомним, недавно в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина. Тогда решили, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания.

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Кроме того, мы сообщали, что в Украине снова планируют продлить карантин. Об этом сайту "Сегодня" сообщил высокопоставленный источник в Минздраве. По его данным, эффективными оказались соблюдение социальной дистанции и ограничительные меры, касающиеся транспорта, в том числе и его обработка.

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