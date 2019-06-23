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Как в Киеве прошел Марш равенства: опубликованы видео и фото

23 июня, 11:02

Во время движения в колонну попытался прорваться мужчина, но его быстро оттеснили правоохранители

Сегодня в Киеве проходит Марш равенства, в котором принимают участие тысячи представителей ЛГБТ-сообщества.

Движение колонны участников Марша равенства началось в 10:00 с небольшой задержкой от назначенного времени от Дома учителя по улице Владимирской вниз по Бульвару Шевченко по улице Пушкинской к Льва Толстого.

В этом году основной темой мероприятия является "Свобода. Единство. Борьба", а главным лозунгом – "Наша традиция – это свобода!". Среди лозунгов Марша, которые в этом году используют участники: "Права человека – превыше всего!", "Все разные – все равные!", "Мой город – город свободных!", "Имею право на любовь и на свободное существование!", "Безопасность человека – развитие страны!", "Нет насилию – да правам!", "Традиция – не данность, наш выбор солидарность!", "Бунтуй, вставай, права не отдавай" и ряд других.

Во время движения в колонну попытался прорваться мужчина, но его быстро оттеснили правоохранители.

К 11:00 Марш подошел к концу, участники шествия сворачивают свою символику. Людей предупреждают о возможных провокациях. Сейчас колонна разделилась, часть спускается в метро на Льва Толстого, часть – на Театральной.

Правоохранители Киева перешли на усиленную службу. В Нацполиции отметили, что безопасность людей обеспечивают работники Национальной полиции Украины, военнослужащие Национальной гвардии и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также стало известно, что перед стартом Киевпрайда-2019 задержали провокаторов. Девять человек готовили провокацию, и в отношении их даже окрыли уголовное производство.

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Тег Киев, марш, лгбт, Марш Равенства, киевпрайд

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