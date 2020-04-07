Карантин в Киеве: что теперь запрещено делать в городе

Пенсионеров отправили на самоизоляцию, а в парк можно только с домашним животным

В Киеве до 24 апреля запрещено находиться в общественных местах без защитных масок и начинает действовать еще ряд противоэпидемических ограничений, напоминают в КГГА.

Так, сейчас в городе запрещено:

находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус;

самовольно оставлять места обсервации (изоляции)

нарушать условия самоизоляции. При этом, самоизоляции, кроме больных и лиц, контактировавших с ними, подлежат люди старше 60 лет.

находиться в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты (респиратор или защитной маски, в том числе изготовленной самостоятельно;

перемещаться группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет

находиться в общественных местах лицам, не достигшим 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка.

проводить все массовые мероприятия (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные и другие).

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон – кроме выгула домашних животных одним человеком и в случае служебной необходимости

пользование детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях

пользование мусоропроводами в жилых домах.

Отметим, что в Киеве под термином "общественное место" понимают:

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территории общего пользования – улицы, площади, площади, бульвары, проспекты, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, скверы и площадки, подземные переходы, парки, рекреационные зоны, сады, пляжи, кладбища, другие территории общего пользования;

помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий, учреждений и организаций (в частности, учреждения торговли, предоставления услуг и т.п.) всех форм собственности, гостиниц и аналогичных средств размещения граждан, общежитий, вокзалов и аэропортов;

транспорт (в том числе, работающий в режиме регулярных специальных перевозок), остановки общественного транспорта;

придомовые территории; территории зданий и сооружений инженерной защиты территорий; территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории на условиях договора.

Также по новым правилам карантина установлены особые условия въезда и выезда из города для граждан и транспортных средств, утвержденные требования к качеству реализации продуктов питания и продовольственной торговли, в том числе в магазинах на автозаправках, и введены ограничительные мероприятия для населения.

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Ранее Киевская городская государственная администрация на фоне ужесточения ограничительных мер в городе уточнила список магазинов и предприятий, которые могут работать в условиях карантина.

Так, в городе, как и прежде, разрешена торговля продуктами питания в магазинах, киосках при условии запрета продажи незащищенных продуктов питания, приготовления еды или напитков и употребления их. В частности, разрешено продавать только фасованные продукты и продукты в упаковке изготовителя, бутилированные или пакетированные напитки.

Отметим, что нарушение карантинных мер карается штрафом от 17 тысяч гривен. О ситуации с карантином и коронавирусом в мире смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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