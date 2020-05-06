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Карантин в Киеве: где сейчас содержат тех, кто вернулся из-за границы

6 мая, 12:29

Мила Князьская-Ханова

Город выделил две локации, где сейчас живут 85 человек, среди них есть иностранцы

В столице на обсервации в местах, которые подготовил город, находятся сегодня 85 человек. Так, 74 человека находятся в санатории "Жовтень". Это – украинцы, прибывших из Майами, Ниццы и Италии. Еще 11 – в конгресс-отеле "Пуща".

"Это – люди, которые возвращаются из-за границы. Только за прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" принял несколько рейсов. Большая часть людей, которые прибыли в Украину, находятся на двухнедельной самоизоляции дома. Для контроля ее соблюдения используют специальное приложение. А часть людей – в обсервации на базах столицы", – заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Большинство людей, которые находятся на обсервации в Киеве – это украинцы. Также есть граждане Швеции, Франции, Великобритании, Италии и Кипра. Кроме того, в Киев за счет города возвращают горожан, которые попали на обсервацию в других городах.

"Киевлянам, которые попали на обсервацию в других регионах Украины, городская власть обеспечивает возврат в столицу. В этот понедельник 18 киевлян вернулись домой из Одессы после двух недель обсервации", – сообщил Виталий Кличко.

Ранее столичная полиция опубликовала фото, отражающее ситуацию под столичным санаторием в Пуще-Водице, куда отправили на обсервацию часть эвакуированных с Бали и из Катара украинцев. Напомним, что вокруг условий обсервации для вернувшихся в Украину людей вспыхнул немалый скандал, так как люди просят проходить обсервацию дома, а не в гостиницах и санаториях. Ранее сообщалось, что пребывание в санатории Пущи-Водицы для эвакуированных будет платным и стартует от 160 евро.

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Также сообщалось, что в Украине подготовили 61 заведение для обсервации украинцев.

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Киев Виталий Кличко обсервация

Источник: Сегодня

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