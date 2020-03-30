Обсервация эвакуированных украинцев: появились фото из Пущи-Водицы

В полиции заявили, что предлагали эвакуированным чай и бутерброды

Столичная полиция опубликовала фото ситуации под столичным санаторием в Пуще-Водице, куда отправили на обсервацию часть эвакуированных с Бали и Катара украинцев. Напомним, что вокруг условий обсервации для вернувшихся в Украину людей вспыхнул немалый скандал, так как люди просят проходить обсервацию дома, а не в гостиницах и санаториях. Ранее сообщалось, что пребывание в санатории Пущи-Водицы для эвакуированных будет платным и стартует от 160 евро.

Так, на сайте столичного главка Национальной полиции появились несколько фото, сделанные близ санатория. На кадрах только полиция, часть эвакуированных и их вещи. Пока что фотографий, сделанных внутри предложенного на обсервацию учреждения, нет.

Отметим, что вторую часть эвакуированных украинцев отправили в отель "Козацкий" в центре Киева. Ранее туда к туристам прибыл министр инфраструктуры Владислав Криклий, однако компромиссный вариант обсервации пока что не был выработан.

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/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Тем временем в отель прибыла последняя часть эвакуированных:

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"Сейчас у отеля "Козацкий" в Шевченковском районе Киева и в Пуще-Водице с приезжими общаются правоохранители, объясняют им необходимость соблюдения карантинных ограничений, в частности, обязательной обсервации в течение 14 дней. Они отмечают, что во время изоляции запрещено выходить за пределы обсервации, желательно ни с кем не общаться, только по телефону или другими электронными средствами связи", - говорится в сообщении.

В полиции заявили, что предлагали эвакуированным украинцам в местах обсервации чай и бутерброды.

"Сейчас на местах находится достаточное количество нарядов полиции для надлежащего обеспечения необходимых карантинных мероприятий. Грубых нарушений общественного порядка на данный момент не зафиксировано", – добавили копы.

Напомним, в Киеве на данный момент зафиксированы 102 случая инфицирования коронавирусом.

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