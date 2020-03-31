Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,06
30,96
  1. Последние новости Украины

В Украине подготовили 61 заведение для обсервации украинцев: подробности

31 марта, 14:04

Денис Беспалов

В гостиницы и санатории, где будет проходить обсервация, уже направлены очки, костюмы и маски

В Украине уже готово 61 заведение для обсервации украинцев, прибывающих из-за рубежа. Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Все пункты должны быть проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно – для комфортного проживания", - сказал Зеленский.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что в эти объекты – гостиницы и санатории – уже направлены очки, костюмы и маски, которые защитят прибывших гостей.

Читайте также: Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 31 марта

На совещании также обсудили вопрос защищенности медиков от инфицирования, а также предоставление им гарантий работы и соответствующей оплаты.

Реклама

"Нам некогда ждать, медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц", – сказал Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что увеличение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, что пассажиропоток снизился вдвое, и очередей на границе уже нет.

В тренде
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 31 марта

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в условиях карантина уменьшилось количество преступлений и дорожно-транспортных происшествий.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко у себя в Twitter сообщил, что cтоличные власти обустроили две базы для пребывания киевлян на обсервации.

"Там есть все необходимое для временного проживания. Жители города за это не будут платить. Одна из баз – на 200 коек – в Чернобыльской больнице на Лесном массиве", - написал он.

Напомним, правительство приняло решение отправлять на обязательную обсервацию всех прибывающих из-за рубежа украинцев.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин Владимир Зеленский коронавирус обсервация

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 31 марта
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 31 мартаУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 31 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 31 мартаУкраина
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
На въезде в Киев растянулась пробка на десятки километров: что произошло
На въезде в Киев растянулась пробка на десятки километров: что произошлоДругие новости
Зеленский обратился к украинцам: Есть три сценария развития ситуации с пандемией коронавируса
Зеленский обратился к украинцам: Есть три сценария развития ситуации с пандемией коронавирусаПолитика
Кучма о захвате Крыма:
Кучма о захвате Крыма: "Зеленых человечков" нужно было уничтожать как террористовПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...