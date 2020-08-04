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Карантин в Киеве: грозит ли столице "красная зона" из-за коронавируса

4 августа, 14:48

Александр Марущак Александр Марущак

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан уверен, что город останется в "зеленой зоне"

В Киеве по-прежнему регистрируют высокий суточный показатель по заболеванию COVID-19. Практически каждый день фиксируется до сотни или более заболевших, а также новые очаги инфекции. Тем не менее город официально остается в "зеленой зоне" опасности. Почему так происходит и рискует ли столица попасть в "красную зону", мы поинтересовались у Олега Рубана, главы Госпродпотребслужбы Киева.

"Нет. Такая опасность Киеву не грозит. Почему? Потому что в Киеве хорошо налажена система лабораторной диагностики болезни. У нас четко отработана система эпидемического обследования каждого очага. Как результат мы выявляем все очаги COVID-19 на протяжении 24 часов, не позволяя инфекции распространятся. Обследуем и отправляем на самоизоляцию контактных лиц", – поясняет сайту "Сегодня" Олег Рубан.

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Он уверен, что Киев не попадет в "красную зону" опасности.

"То, что Киев находится в "зеленой зоне", можно объяснить тем, что летом мы регистрируем значительно меньшее количество тяжелых и средних случаев заболевания. Госпитализации с тяжелой формой инфекции не превышают показатель 25 человек в день. Такая тенденция стабильно держится уже с мая месяца этого года", – добавляет Олег Рубан.

Тем не менее, он отмечает, что по показателям Киев все же находиться не в "зеленой", а в "желтой зоне" опасности.

"Если сравнивать с другими регионами, то мы находимся в "желтой зоне" опасности. Но есть такое определение в постановлении Кабина, как "эпидемиологическая целесообразность". Это исключение из общей статистики именно очагов инфекции. То есть, если учитывать все очаги инфекции, которые мы выявляем, то Киев в "желтой зоне", а если без них, то в "зеленой", – говорит Олег Рубан.

Напомним, по состоянию на 4 августа в столице уже 8662 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За время пандемии умерли 138 киевлян.

Вместе с тем, главный санитарный врач Виктор Ляшко прогнозирует, что с октября в Украине может резко увеличиться количество зараженных коронавирусом, когда наступит эпидемиологический сезон острых респираторных заболеваний.

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Тем временем не все областные центры в Украине согласны на "красную зону" карантина:

Все подробности в спецтеме Заседание Рады в карантин

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Киев карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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