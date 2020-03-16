Карантин в Киеве: из города "сбежал" смог

В Киеве после введения карантина стал ощутимее чище воздух. Так, утром 16 марта индекс качества воздуха, который показывает SaveEcoBot, в центре города составлял 66 пунктов при норме от 0 до 50. Такой уровень загрязнения определяют как "умеренный", пишет "Хмарочос".

При этом, показатель "желтый", то есть умеренный, лишь на нескольких загруженных улицах: на Майдане Независимости – 66, на улице Николая Закревского – 53, на проспекте Науки – 53, в районе Позняков (ул Драгоманова – 63 и А. Ахматовой – 62) на ул. Владимира Сосюры – 60. А на большинстве локаций, где установлены датчики – "зеленые" показатели, то есть – в норме.

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Показатели по сайту SaveEcoBot

Отметим, что в конце января индексы, которые фиксировал SaveEcoBot, были в 3-4 раза выше: на Майдане Независимости он был "очень вредный" и составил 219 пунктов (при норме от 0 до 50), в районе Выдубичей – 157, в районе Осокорков и Харьковского массива – 155, на Шулявке – 158, над Русановскими садами – 162, над Лесным массивом – 161, на ул. Владимира Сосюры (район Дарницкой площади) – 159.

Недавно мы писали, что в столице, по словам властей, на время карантина не планируют закрывать дороги на въезд или выезд из города. Тем временем, в Киевском метрополитене сайту "Сегодня" сообщили, что пока работают в прежнем режиме, а пассажиров просят пользоваться масками.

Новости "Сегодня" подробно писали о введенных в Киеве мерах.

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