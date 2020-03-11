Карантин в Киеве из-за коронавируса: что будут закрывать и отменять (список)

Киевская государственная городская администрация опубликовала полный список ограничительных мер, которые вводятся в столице с 12 марта в рамках недопущения распространения коронавируса.
В частности, предусмотрено до 31 марта:
- приостановить образовательный процесс в учреждениях общего среднего, дошкольного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического) образования всех типов, форм собственности города Киева;
- приостановить образовательный процесс в высших учебных заведениях;
- ограничить проведение спортивных мероприятий на территории Киева;
- приостановить работу театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовых мероприятий и т.д.;
- приостановить работу развлекательных центров;
- приостановить работу развлекательных зон в шопинг молах;
- обеспечить ограничение проведения массовых мероприятий на территории Киева (более 60 человек), к участию в мероприятиях допускать только лиц, прошедших термометрию;
- обеспечить недопущение к работе работников предприятий и учреждений города Киева с признаками инфекционного заболевания.
Также должны усилить дезинфекционные меры в местах проведения массовых мероприятий (до 60 человек), поддерживать соблюдение нормативных показателей температуры воздуха и проводить сквозное проветривание в помещениях. В административных зданиях, помещениях КГГА, РГА и ЖЭКов, торговых заведениях и заведениях питания, помещениях приема граждан и т.д. должны обеспечить входной санитарный контроль.
При этом будет подготовлено обращение к главам религиозных учреждений Киева о прекращении проведения массовых богослужений и предупреждении распространения новой коронавирусной инфекции.
Кроме того, власти подготовят обращение в Министерство здравоохранения Украины и Министерство социальной политики Украины относительно решения вопроса возможности оформления листков нетрудоспособности без посещения заведения здравоохранения лицам, вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, в пределах 14 календарных дней с момента их возвращения.
Ранее в Броварах начали дезинфицировать улицы.
Напомним, на сегодняшний день в Украине зарегистрирован один случай инфицирования коронавирусом – в Черновцах.
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