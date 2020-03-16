Карантин в Киеве: власти дали четкий ответ, могут ли работать частные детсады

Детские садики частной формы собственности также должны быть закрыты на карантин

Веденные в Киеве с прошлой недели в рамках борьбы с коронавирусом карантинные меры в учебных заведениях также распространяются и на частные детские сады и школы. Об этом на брифинге в понедельник, 16 марта, сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Решения техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям являются обязательными для исполнения всеми субъектами хозяйствования независимо от их формы собственности. Мы должны понять, что для того, чтобы остаться здоровыми и не распространять инфекцию, мы должны на сегодня остаться дома. И разговоры о том, что частным – можно, а не частным – нельзя, государственным – можно, а коммунальным – нельзя, они являются абсолютно безосновательными", - сказал Поворозник.

По его словам, контролировать соблюдение частными детсадами карантина будет полиция, санитарная служба, городские службы, если там есть лицензии, но в первую очередь это должны контролировать родители.

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"Как вы можете доверить людям своего ребенка, когда они не выполняют элементарных рекомендаций врачей, санитарных врачей по обеспечению здоровья детей?" – резюмировал Поворозник.

Напомним, с 17 марта Киев ужесточает карантинные меры – в городе закрываются кафе, рестораны, спортзалы. АЗС, банки, продуктовые магазины и аптеки будут работать.

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