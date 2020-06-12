Карантин в Киеве: когда откроют рестораны и кафе

Власти и рестораторы обсудили вопрос арендной платы в символическую 1 гривну за летние площадки

Полноценная работа столичных ресторанов и кафе, которые обслуживают клиентов только на летних площадках и на вынос, будет разрешена в первый же день, когда показатели эпидемиологической ситуации в городе будут соответствовать определенным правительством нормам. Об этом сообщил советник мэра Киева Владимир Бондаренко на встрече представителей бизнеса с властью.

"Показатели, указывающие на количество заболевавших в городе, не дают возможности рисковать и преждевременно открывать заведения общественного питания. Кабинет министров Украины четко определил, при каких условиях возможен 3-й этап послаблений карантина, под который и подпадает этот вопрос. Сегодня первый показатель – инцидентность – в городе превышает тот, который указан в постановлении Кабмина. То есть для того, чтобы открыть рестораны и кафе в городе с возможностью обслуживать внутри, должны фиксировать не более 50 случаев заболевания за день", – цитирует Бондаренко пресс-служба Киевской городской государственной администрации 12 июня.

Уточняется, что представители власти и рестораторы обсудили вопрос арендной платы в символическую 1 гривну за летние площадки.

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Ранее Бондаренко сообщил, что 12 июня штаб по чрезвычайным ситуациям может принять решение об ужесточении карантина в столице.

Отметим, что полноценная работа кафе и ресторанов должна была возобновиться с 5 июня.

Напомним, что на 12 июня в Киеве коронавирус подтвержден у 3766 человек.

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