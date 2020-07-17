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Карантин в Киеве: нарушения нашли в каждом третьем заведении города

17 июля, 12:51

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

В столице продолжаются проверки ресторанов и рынков, семь заведений уже закрыли

В Киеве продолжаются проверки столичных заведений на предмет соблюдения стандартов работы в условиях карантина. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга. Группа контроля, в которую входят специалисты Госпродпотребслужбы, муниципальной охраны и полиции, проверили почти полторы тысячи ресторанов, кафе, магазинов и рынков. Нарушения нашли в каждом третьем.

"Составили 566 протоколов о нарушении. Также в столице закрыли семь развлекательных заведений", – сказал Виталий Кличко.

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Отметим, что в начале июля комиссия по ЧС города позволила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22:00. Однако, это не касается ночных клубов и развлекательных заведений. Так, на днях киевляне заметили, что скандально известный ресторан "Велюр" опять нарушил карантин, работая до 6 часов утра.

А еще правоохранители Киевской области оштрафовали и закрыли элитный ночной клуб в Козине, в котором после 22:00, несмотря на карантинные ограничения, проводились вечеринки.

Как проводятся проверки в салонах красоты и спортзалах – смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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мэр Киева карантин закрыли правоохранители Виталий Кличко

Источник: Сегодня

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