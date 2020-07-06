Українська
$ 27,17
30,51
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве снова смягчили карантин: что разрешено

6 июля, 12:09

Наталья Руда Наталья Руда

Ресторанам, барам и кафе, кинотеатрам и театрам разрешили работать после 22:00

Киевская городская комиссия ТЭБ и ЧС сняла ряд ограничений, которые были введены в столице 1 июля в связи с распространением коронавируса. Об этом на брифинге 6 июля сообщил мэр города Виталий Кличко.

Реклама

В частности, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам разрешили работать после 22:00.

"Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам и театрам работать после 22 часов. С соблюдением санитарных норм и регламентов. Работа же развлекательных заведений и проведения культурно-массовых мероприятий ограничены до 22 часов", - рассказал городской глава.

По его словам, в столице продолжаются проверки субъектов хозяйствования на соблюдение регламентов работы на карантине. Так, в прошлом месяце сотрудники Госпродпотребслужбы, полиции и муниципальной охраны, составили 369 протоколов о нарушениях.

В тренде
В центре Киева произошла массовая драка со стрельбой: видео

"Обнаружены нарушения на продовольственных рынках и в магазинах, в торговых центрах и в кафе и ресторанах. Нарушителей штрафуют. Но беспокоит тот факт, что предприниматели начали пренебрегать элементарными правилами, подвергая опасности и своих сотрудников, и посетителей. А это может привести к вспышкам болезни. И тогда нам придется снова вернуться к строгим ограничениям", - подытожил мэр.

Реклама

Смотрите в сюжете, безопасно ли посещать рестораны на карантине:

Напомним, что в Украине по состоянию на 6 июля за сутки коронавирус выявлен у 543 человек, 13 человек умерли. Всего инфицированы в стране 49 043 человека. В Киеве за минувшие сутки зарегистрировали 59 новых случаев заболевания COVID-19, что ниже, чем было накануне – 78 случаев. Всего же в столице – 5 602 случая заражения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев карантин коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Взрыв на Позняках: как выглядят квартиры, которые выдают пострадавшим (фото)
Взрыв на Позняках: как выглядят квартиры, которые выдают пострадавшим (фото)Другие новости
В Киевской области усилят карантин: полный список новых ограничений
В Киевской области усилят карантин: полный список новых ограниченийВласть
В Киеве усилили карантин: что запретили
В Киеве усилили карантин: что запретилиДругие новости
Когда в Украине наконец-то спадет жара: синоптик дала прогноз
Когда в Украине наконец-то спадет жара: синоптик дала прогнозУкраина
Коронавирус в Киеве не сбавляет обороты: за сутки заразились более 100 человек
Коронавирус в Киеве не сбавляет обороты: за сутки заразились более 100 человекДругие новости
Взрыв на Позняках: под завалами нашли чудом выжившую кошку (фото)
Взрыв на Позняках: под завалами нашли чудом выжившую кошку (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять