В Киеве снова смягчили карантин: что разрешено

Ресторанам, барам и кафе, кинотеатрам и театрам разрешили работать после 22:00

Киевская городская комиссия ТЭБ и ЧС сняла ряд ограничений, которые были введены в столице 1 июля в связи с распространением коронавируса. Об этом на брифинге 6 июля сообщил мэр города Виталий Кличко.

Реклама

В частности, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам разрешили работать после 22:00.

"Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам и театрам работать после 22 часов. С соблюдением санитарных норм и регламентов. Работа же развлекательных заведений и проведения культурно-массовых мероприятий ограничены до 22 часов", - рассказал городской глава.

По его словам, в столице продолжаются проверки субъектов хозяйствования на соблюдение регламентов работы на карантине. Так, в прошлом месяце сотрудники Госпродпотребслужбы, полиции и муниципальной охраны, составили 369 протоколов о нарушениях.

В тренде В центре Киева произошла массовая драка со стрельбой: видео

"Обнаружены нарушения на продовольственных рынках и в магазинах, в торговых центрах и в кафе и ресторанах. Нарушителей штрафуют. Но беспокоит тот факт, что предприниматели начали пренебрегать элементарными правилами, подвергая опасности и своих сотрудников, и посетителей. А это может привести к вспышкам болезни. И тогда нам придется снова вернуться к строгим ограничениям", - подытожил мэр.

Реклама

Смотрите в сюжете, безопасно ли посещать рестораны на карантине:

Напомним, что в Украине по состоянию на 6 июля за сутки коронавирус выявлен у 543 человек, 13 человек умерли. Всего инфицированы в стране 49 043 человека. В Киеве за минувшие сутки зарегистрировали 59 новых случаев заболевания COVID-19, что ниже, чем было накануне – 78 случаев. Всего же в столице – 5 602 случая заражения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама