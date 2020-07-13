Карантин в Киеве опять продлят – главный санитарный врач столицы

Адаптивный карантин, который по решению Кабмина будет действовать до 31 июля, возможно, продлят еще на неопределенный срок. Об этом сайту "Сегодня" рассказал Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

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По его мнению, карантин будет продлен до тех пор, пока не снизится тенденция к высокому росту заболеваемости.

"На данный момент в Киеве стабильно высокие показатели по заболеваемости. И ни о каких послаблениях карантина говорить пока не приходиться. На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня – не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайшие полтора года", – рассказывает сайту "Сегодня" Олег Рубан.

При этом он отмечает, что бизнес, как и раньше, будет работать.

"Мы сейчас зашли в этап адаптивного карантина, как это происходит во всем мире. Нам необходимо разработать порядок для деятельности каждого бизнеса. И усилить наблюдение за группами риска – это люди старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями, чтобы уберечь их от инфекции. Плюс продолжение масочного режима, дезинфекции рук и соблюдение безопасной дистанции", – добавляет главный санитарный врач столицы.

Ранее сайт "Сегодня" разобрался, почему продлили карантин и когда его, наконец, отменят.

Отметим, что Олег Рубан также прогнозирует, что киевлянам придется носить маски в городе еще не менее двух лет: соблюдать эту меру безопасности придется до тех пор, пока не выработается коллективный иммунитет.

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А еще в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина . Тогда решили, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания. Смотрите в сюжете "Сегодня", безопасно ли сейчас в ресторанах:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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