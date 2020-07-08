Два года в масках: эксперт рассказал, как долго киевлянам еще сидеть на карантине

Соблюдать масочный режим придется до тех пор, пока не выработается коллективный иммунитет

В Киеве новый всплеск инфекции – за сутки COVID-19 был выявлен еще у 114 человек. Эти цифры настораживают чиновников и киевлян. А также напоминают, что вирус не идет на спад. Сайт "Сегодня" поинтересовался у Олега Рубана, главы Госпродпотребслужбы Киева, как надолго может затянуться карантин в столице и сколько нам еще придется носить маски.

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Эксперт отмечает, что с юридической стороны в городе значительно ослаблены карантинные мероприятия.

"А вот с эпидемиологической точки зрения, как доктор-эпидемиолог, могу сказать, что в Киеве наблюдаются стабильно высокие показатели заболеваемости. Они, к сожалению, будут регистрироваться на протяжении всего теплого сезона. В рамках ослабления карантинных мероприятий нам необходимо наблюдать за субъектами хозяйственной деятельности. Они должны придерживаться всех рекомендаций и четко их выполнять. Также необходимо наблюдать за группами риска, это пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями. А также наблюдать за группой, которую мы называем "движущей силой эпидемиологического процесса" – дети и молодежь, которые переносят болезнь бессимптомно и могут инфицировать своих родителей, а также бабушек и дедушек, соседей и знакомых", – поясняет Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Он подчеркивает, что киевляне должны строго соблюдать безопасную дистанцию, придерживаться масочного режима в закрытых помещениях, а также продолжать пользоваться антисептиком – мыть руки, чтобы обезопасить себя от инфекции.

"Выполнять эти три правила нам придется на протяжении двух ближайших лет. Например, соблюдать масочный режим только в закрытых помещениях. Два года нам придется наблюдать типичную для любой респираторной вирусной инфекции ситуацию, пока она не пойдет на спад и будет выработан так называемый коллективный иммунитет. Для этого необходимо три сезона, а это как раз два календарных года", – отмечает Олег Рубан.

Ранее в Минздраве объяснили, что украинцам не нужно одевать маску во время отдыха на пляже при условии, если соблюдена социальная дистанция. Однако в случае большого скопления людей на пляже – маску нужно надеть обязательно. Также медики отмечают, что длительное использование маски не приводит к "интоксикации углекислым газом" и не вызывает удушье. Однако маску нужно менять, как только она становится влажной.

А еще киевляне предлагают продавать защитные медицинские маски в кассах метрополитена. Соответствующая петиция появилась на сайте Киеврады. Ее автор отмечает, что якобы маски продаются в подземке европейских стран. Он предлагает то же самое делать в метрополитене Киева. Как аргумент автор приводит предположение, что пандемия растянется на два ближайших года.

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Тем временем в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина. Там решили, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания. Также правительство хочет, чтобы правоохранители активнее следили за соблюдением масочного режима украинцами. Отметим, что сейчас появление без маски в общественных местах может закончиться серьезным штрафом.

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