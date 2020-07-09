Карантин в Киеве: откроются ли школы с 1 сентября

Киев продолжает жить в условиях адаптивного карантина, который может затянуться на неопределенное время. Киевлян интересует вопрос: заработают ли столичные школы 1 сентября. Мэр Киева Виталий Кличко заявил вчера, что город делает все, чтобы 1 сентября, при благоприятной эпидемиологической ситуации, начать учебный процесс в школах. В учебных заведениях проходят плановые ремонты, на которые власти выделили значительные средства. В то же время не исключено, что если выход из карантина затянется, то обучение в киевских школах может проходить дистанционно.

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Сайт "Сегодня" поинтересовался у главы Госпродпотребслужбы Киева, есть ли у киевских школьников шанс сесть за парты 1 сентября.

"Я думаю, что киевские школы обязаны заработать 1 сентября. Дети являются движущей силой эпидемиологического процесса и переносчиками данного заболевания, но не относятся к фокусной группе риска, которая болеет. Например, как лица с хроническими заболеваниями, патологиями, пожилые люди. Нам необходимо, чтобы школы заработали. Нужно будет наблюдать и за детьми, и за представителями групп риска с соблюдением определенных правил в данных учреждениях", – говорит Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

По его словам, есть и психологический аспект проблемы. Дети не могут учиться дистанционно так долго. Это негативно влияет на их эмоциональное состояние и уменьшает эффективность обучения, она снижается до нуля. Как будет проходить учебный процесс в киевских школах, пока неизвестно.

"Есть разные варианты, которые можно позаимствовать из опыта в других стран. Это не означает, что дети будут сидеть в масках в классе. Например, учеников 1-3 классов очень тяжело приучить к соблюдению масочного режима. Можно провести размежевание детских коллективов до 10-12 человек, расставить парты в классах на безопасную дистанцию. Плюс – дезинфекция рук и регулярное проветривание помещений", – говорит Рубан.

Ранее в Киеве все учреждения общего среднего образования начали прием документов в первые классы.

Напомним, что правительство работает над продолжением обучения детей в условиях распространения коронавируса в Украине.

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