Карантин в Киеве продлят после 22 июня – глава медицинской комиссии

Больных коронавирусной инфекцией в Киеве меньше не становится

После 22 июня карантин в Украине будет продлен, считает председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киеврады Олег Гелевей.

"Однозначно, 22 июня карантин будет продлен. Потому что вы же видите, что у нас все же идет медленный рост. Об отказе от карантина мы сможем сказать, когда у нас будет ежедневное конкретное уменьшение количества активно больных. На сегодняшний день такого нет", – сообщил он.

На вопрос, планируется ли в Киеве установление дезинфицирующих тоннелей в местах массового скопления людей, метрополитене и больницах, Гелевей отметил, что не видит в этом особой необходимости, ведь "основной метод заражения – через слизистые оболочки".

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"Поэтому нужно, чтобы стояли средства для постоянной очистки наших рук, чтобы их можно было дезинфицировать. Этого вполне достаточно", – добавил председатель медицинской комиссии Киева.

Отметим, по состоянию на 10 июня количество жителей Киева, у которых подтвердили коронавирус, за сутки увеличилось на 57 человек. Среди них четверо медиков. В больницах столицы с диагнозом коронавирус находятся 223 пациента, а это – наибольшее число госпитализированных с начала пандемии.

Напомним, что с 10 июня Киев не смог перейти к новому этапу смягчения карантина, так как показатель количества больных на 100 тысяч жителей составляет более 15 человек, что выше нормы. Всего по состоянию на среду, 10 июня, в Украине зафиксирован 28 381 случай заболевания COVID-19.

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