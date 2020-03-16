Закупают мешками крупы и сахар: на оккупированном Донбассе готовятся к карантину

По словам продавцов, для паники нет никаких оснований

В оккупированных районах Донбасса люди начали скупать продукты ожидая введения карантина из-за коронавируса.

Об этом со ссылкой на слова местных жителей сообщают "Донецкие новости".

"Еще на прошлой неделе ничего не предвещало паники, но в последние дни мы с трудом справляемся. Стали мешками брать крупы и сахар", – заявил представитель одного из магазинов в Макеевке.

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При этом продавцы добавили, что не видят причин для ажиотажа: границу с Россией не закрывали, поставки идут в полном объеме, да и из дома выходить вроде никто у нас не запрещал".

Также сообщается, что на ассортименте продуктов на прилавках магазинов ажиотаж пока никак не отразился.

В свою очередь, ставленники оккупантов заверили, что "люди берут примерно то же, что и раньше, в таких же объемах".

"В Донецке ситуация примерно такая же: некоторые люди предпочитают подготовиться к возможному карантину заранее. Однако это пока единичные случаи", – заявили в так называемой "ДНР".

Напомним, что ранее в Министерстве здравоохранения призвали украинцев избегать мест массового скопления людей и по возможности не выходить из дома в связи со вспышкой коронавируса.

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