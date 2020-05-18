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"Каша замечательная, борщ не очень": министр съел обед из Лукьяновского СИЗО (фото)

18 мая, 14:51

Мила Князьская-Ханова

Денис Малюська пообещал регулярно проверять, чем кормят заключенных

Министр юстиции Денис Малюська проверил, чем кормят заключенных в Лукьяновском СИЗО. Обед из следственного изолятора министр буквально проверил на себе.

"Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно, не предупреждали). Коллеги проконтролировали – брали из общей посуды. Впечатление: каша с мясом замечательные, борщ (или что там такое) не очень, долго такой я есть не буду. Планирую такую проверку периодически повторять", – рассказал глава Минюста на своей странице в Facebook.

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Напомним, в Киеве 8 мая заработал экспериментальный проект в СИЗО: за фиксированную плату заключенных будут отправлять в камеры с улучшенными условиями. В народе их уже успели прозвать "ВИП-камерами". Однако в Минюсте говорят, что они далеки от "условий, как в санатории". При этом после приговора суда пребывание в улучшенных камерах не предвидится.

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Ранее украинский Кабмин принял постановление об улучшении содержания в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах. Кроме того, глава Минюста Денис Малюська предложил выставить на торги украинские тюрьмы, а полученные от продажи деньги направить на улучшение условий содержания заключенных.

А новости "Сегодня" показывали сюжет о планах министра изменить порядки в Лукьяновском СИЗО:

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Киев обед СИЗО борщ лукьяновское сизо Денис Малюська

Источник: Сегодня

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