Киев и область в четверг накроют дожди

И в Киеве, и в области 11 апреля будет дождливо

Фото: AFP

Киев и область в четверг накроют дожди //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/77a/267/5ca77a2672167.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/77a/267/5ca77a2672167.jpg 2019-04-11T08:22:00+03:00 Другие новости И в Киеве, и в области 11 апреля будет дождливо

В Киеве в четверг ожидается дождливая погода, однако будет тепло. Об этом на своей странице сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В Киеве четверг обещает быть влажным, периодически дождь, периодически прояснения. Температура воздуха ночью +6...+9 градусов, днем +12...+14 градусов", – написала Диденко.

По данным Укргидрометцентра, днем 11 апреля в Киевской области также будут дожди, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 6-8°, днем 10-12° тепла.

Напомним, что на территории Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве, который расположен на Печерске, расцвели первые магнолии, которых насчитывается в природе около 80 видов. Как отмечают в ботсаду, первыми появились цветы у магнолии Лебнера — это садовый гибрид, один из самых морозоустойчивых.

Ранее мы писали, что на прошлой неделе первые магнолии зацвели в ботаническом саду им. Фомина в Киеве, который расположен возле станции метро "Университет". Как известно, деревья начинают распускаться, как только температура поднимается выше 15 градусов. В прошлом году о цветении первых магнолий жители начали сообщать 10-12 апреля.

Отметим, что под Амстердамом зацвели поля тюльпанов – 32 гектара цветов. Чтобы увидеть эту невероятную картину, тысячи туристов едут в крупнейший в мире цветущий парк "Кокенгоф". Журналисты "Сегодня" тоже отправились туда и выяснили, сколько стоит прогулка по парку и чем он удивляет.

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