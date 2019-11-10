Киев накроет туман, но будет тепло: какой погоды ждать жителям столицы

В воскресенье будет двоякое впечатление от погоды – потепление, но на улице все равно мерзко

/ Фото: Александр Марущак

Сегодня, 10 ноября, по Украине везде туман и местами дожди. А вот в Киевской области и в самой столице осадков не ожидается, но также будет туман и теплая погода. Однако водителей предупредили об опасности на дорогах.

Так, согласно данным "Укргидрометцентра", в воскресенье ожидается теплая как для ноября погода – 12-15 градусов. Осадков синоптики не обещают, но предупреждают о тумане в первой половине дня и видимости 200-500 м.

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В Киевской городской государственной администрации рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Как сообщали новости "Сегодня", после полудня 4 ноября в Киеве столбик максимального термометра поднялся выше 14,9 градуса. Таким образом был превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году. Но и это еще не все. На следующий день в Киеве зафиксировали вторую самую теплую ночь за 139 лет.

Отметим, что природа снова балует украинцев – хотя на днях и заглянуло кратковременно похолодание, погода все равно рекордно теплая для ноября. Но не стоит забывать, что до календарной зимы остались всего три недели. Ми рассказывали в прогнозе погоды на неделю, чего ожидать в ближайшие дни.

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