Туман и местами дожди: синоптики рассказали, где испортится погода

Погода будет довольно теплая, но без «сюрпризов» не обойдется

Сегодня в Украине будет довольно комфортная как для ноября температура воздуха – в среднем 14-15 градусов, но подпортится погода дождями на западе и туманами по всей территории страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, во всех западных областях сегодня будет мокро, но не холодно – 12-15 градусов.

В центральных, восточных и северных областях солнца не будет, но температура воздуха довольно комфортная – от 12 до 16 градусов.

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А вот настоящая весна среди ноября ожидается на юге страны. Синоптики обещают там аж до 19 градусов тепла и без осадков.

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В то же время в первой половине дня 10 ноября будет туман, видимость 200-500 м.

Отметим, что природа снова балует украинцев – хотя на днях и заглянуло кратковременно похолодание, погода все равно рекордно теплая для ноября. Но не стоит забывать, что до календарной зимы остались всего три недели. Новости "Сегодня" рассказывали в прогнозе погоды на неделю, чего ожидать в ближайшие дни.

А вот зима в Украине будет преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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