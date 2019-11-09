Доставать шубы рано: прогноз погоды в Украине на неделю

В понедельник, 11 ноября дожди ожидаются в северной, центральной частях страны, местами на юге и на западе

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Природа снова балует украинцев – хотя в последние пару дней немного похолодало, погода все равно рекордно теплая для ноября. Но не стоит забывать, что до календарной зимы остались всего три недели. Какую погоду обещают в ближайшие дни синоптики, узнавал сайт "Сегодня".

В субботу, 9 ноября почти по всей Украине сухо, разве что в северных регионах (Житомирская, Киевская, Черниговская области) могут пройти небольшие дожди.Температура воздуха по стране днем составит в среднем 13-16 градусов выше нуля, в Одесской, Николаевской областях и Крыму – до 20 градусов.

В воскресенье, 10 ноября в западные области придут дожди. Днем там ожидается от 12 до 17 градусов тепла, в центральных областях 15-18 градусов, на севере 12-16 градусов, в восточных областях 12-14, и на юге 16-21 градус выше нуля.

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В понедельник, 11 ноября дожди ожидаются в северной, центральной частях страны, местами на юге (Одесская, Николаевская области) и на западе (Волынская область). В западных областях похолодает, днем там 7-12 градусов тепла, в центре, на севере и на востоке 12-24, местами (Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области) до 16-17 градусов. На юге – 16-19 градусов тепла.

Во вторник, 12 ноября в Украине ясно, без осадков. В западных областях днем 11-14 градусов выше нуля, в центральных 10-13 градусов, на севере 8-11, в восточных областях 10-13, и на юге 13-16 градусов.

В среду, 13 ноября небольшие дожди возможны только на западе страны. Столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне. Теплее всего на юге – там днем до 16 градусов выше нуля (Одесская область).

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Народный прогноз погоды

9 ноября отмечается день памяти преподобного Нестора Летописца Печерского. С этого времени начинает по ночам замерзать вода, пишет сайт "Синоптик".

10 ноября почитается память святой Параскевы Пятницы. В этот день начинали мять, трепать и готовить лен для пряжи. Погоду в этот день предсказывали, как ни странно, комары: если 10 ноября их ещё можно было увидеть, то зима обещала быть мягкой.

11 ноября почитается память святой преподобной Анастасии Римляныни и преподобного Аврамия затворника. Если 11 ноября "небо заплачет, то следом за дождем и зима придет".

12 ноября отмечается день памяти святого Зиновия, епископа Егейского. Этот день считался птичьим праздником. Птицы и предсказывали погоду: если синицы массово появлялись около домов — жди больших холодов. Если синичка свистит, то день будет ясный. А если синицы утром пищат, то к ночи мороз ударит.

13 ноября почитается память апостолов от 70-ти: Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. В этот день прислушивались к снегирю: если он свистит — скоро зима будет.

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