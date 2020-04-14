Киев накрыл мокрый снег (фото, видео)

В нескольких районах Киева, а также в пригороде после полудня 14 апреля выпал мокрый снег.
Отметим, что по данным синоптиков, сегодня и завтра в столице будет наблюдаться ухудшение погодных условий, а также сильные порывы ветра – 15-20 м/с (І уровень опасности – желтый).
Сегодняшний непродолжительный снегопад можно было увидеть на Виноградаре:
На Южной Борщаговке:
В Ворзеле:
А также в других районах:
Впрочем, вместо мокрого снега многие киевляне увидели лишь дождь.
Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире, и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.
Также мы публиковали прогноз погоды в Украине на весь 2020 год.
Какая погода в Украине была в марте – смотрите в сюжете "Сегодня":
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