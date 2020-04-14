Киев накрыл мокрый снег (фото, видео)

В нескольких районах Киева, а также в пригороде после полудня 14 апреля выпал мокрый снег.

Отметим, что по данным синоптиков, сегодня и завтра в столице будет наблюдаться ухудшение погодных условий, а также сильные порывы ветра – 15-20 м/с (І уровень опасности – желтый).

Сегодняшний непродолжительный снегопад можно было увидеть на Виноградаре:

Видео: Сегодня

На Южной Борщаговке:

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Видео: Сегодня

В Ворзеле:

Фото: ‎Ольга Головчак‎

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А также в других районах:

Фото: Руслана Величко

Впрочем, вместо мокрого снега многие киевляне увидели лишь дождь.

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире, и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также мы публиковали прогноз погоды в Украине на весь 2020 год.

Какая погода в Украине была в марте – смотрите в сюжете "Сегодня":

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