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Киев накрыл сильный туман

18 ноября, 08:24

Днем температура воздуха поднимется до +5...+7 градусов

Фото: Татьяна Лупова/Facebook

Фото: Татьяна Лупова/Facebook

В Киеве утром в понедельник, 18 ноября, наблюдается сильный туман. Согласно данным Укргидрометцентра, видимость составляет 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

При этом днем синоптики обещают в столице солнечную погоду, но прохладную. Днем температура воздуха поднимется до +5...+7 градусов, ночью ожидается +1...+3. Такая же погода будет и по всей Киевской области.

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Напомним, 4 ноября в столице зафиксировали два температурных рекорда. После полудня 4 ноября столбик максимального термометра поднялся до +17,6 °С, что на 2,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году. Среднесуточная температура составила +12,9 °С, что на 0,6 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года. По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября. Також температура у ніч проти 13 листопада не опустилася нижче за 9,2 °С, а це значить, що попереднє рекордне значення 1963 року було перевищено на 0,9 °С.

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Также на прошлой неделе, 11 ноября, столицу накрыл сильный дождь, который подтопил ряд улиц.

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Киев погода туман прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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