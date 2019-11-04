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Ноябрь в Киеве побил первый температурный рекорд

4 ноября, 16:03

Столбик максимального термометра поднялся 4 ноября выше +14,9 градуса

/ Фото: Pixabay

Погода в Киеве в ноябре после теплого и туманного октября уже побила первый температурный рекорд. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"После полудня 4 ноября во Киеве столбик максимального термометра поднялся выше +14,9 градуса. Таким образом превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году", – говорится в сообщении.

При этом метеорологи отметили, что несмотря на высокую температуру воздуха, существует большая вероятность превышения также и рекорда среднесуточной температуры воздуха, державшигося с 1996 года.

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Напомним, что в оккупированном Россией Крыму на плато Ай-Петри выпал первый снег. Заснеженная вершина попала на видео – его опубликовало предприятие "Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри" в Facebook.

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Также спустя месяц после первого снегопада в сентябре популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом.

Кроме того, мелкий снег наблюдался в столице в конце октября.

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Источник: Сегодня

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