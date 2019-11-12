Киев накрыло кольцо тумана: фото и видео необычного явления

Жители столицы отмечают, что город как будто окружен стеной тумана, но при этом видно солнце

Жители столицы утром во вторник, 12 ноября, стали свидетелями необычного атмосферного явления – город накрыла стена тумана, причем только в некоторых районах.

В частности, жители пригорода столицы наблюдают только солнце, но не туман.

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Отметим, что синоптики на утро 12 ноября прогнозировали туман и видимость 200-500 метров. Кроме того, сообщалось, что днем распогодится и будет солнечно. По данным Укргидрометцентра, температура воздуха поднимется до +9...+11 градусов, ночью будет +4...+6 градусов.

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Напомним, 4 ноября в столице зафиксировали два температурных рекорда. После полудня 4 ноября столбик максимального термометра поднялся до +17,6 °С, что на 2,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году. Среднесуточная температура составила +12,9°С, что на 0,6°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года. По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября.

При этом накануне утро столицу накрыл сильный дождь, который подтопил ряд улиц.

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