Киев окутал туман: жители столицы показали яркие фото

После потепления в Киеве и области в среду, 16 октября, столицу окутал туман, видимость составляет 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
При этом жители столицы активно делятся фотографиями тумана в социальных сетях.
Отметим, по данным Укргидрометцентра, днем 16 октября в столице температура воздуха поднимется до +20...+22 градусов, ночью будет +8...+10 градусов. По области также будет тепло и ясно.
Напомним, 7 октября в столице выпал мокрый снег.
Кроме того, новости "Сегодня" писали, что популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.
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