Киев окутал туман: жители столицы показали яркие фото

По данным Укргидрометцентра, днем 16 октября в столице температура воздуха поднимется до +20... +22 градусов

Фото: Татьяна Лупова/Facebook

После потепления в Киеве и области в среду, 16 октября, столицу окутал туман, видимость составляет 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

При этом жители столицы активно делятся фотографиями тумана в социальных сетях.

Реклама

Отметим, по данным Укргидрометцентра, днем 16 октября в столице температура воздуха поднимется до +20...+22 градусов, ночью будет +8...+10 градусов. По области также будет тепло и ясно.

Напомним, 7 октября в столице выпал мокрый снег.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама