Киев ответил Харькову: сотни машин создали автоелку (видео)

Видео: Киевские новости/Telegram

Киев поддержал флешмоб харьковских автомобилистов, где 348 машин выстроили в форме елки.

Мероприятие в столице прошло на парковке возле ТЦ "Блокбастер" на проспекте Степана Бандеры. Видео яркого и необычного действия опубликовали в Telegram-канале "Киевские новости".

Точное количество машин в автоелке не сообщается, однако на ролике заметно, что их сотни.

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Отметим, что инициаторы флешмоба в Харькове хотели побить рекорд Запорожья, где в 2017 году в форме елки выстроились 270 автомобилей. Харьковский рекорд фиксировали с квадрокоптеров. Также водители украсили свои машины: трое человек с самыми яркими автомобилями получили подарки.

Напомним, ранее мы писали, что главная елка Харькова попала в Книгу рекордов Украины: ее назвали самой высокой в стране. Фиксировали рекорд при помощи специальной геодезической техники, которая и установила, что высота новогодней красавицы на площади Свободы составляет 40 м и 49 см.

Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как выглядят новогодние елки в Украине и где они находятся. Кстати, елка Винницы также попала в Книгу рекордов Украины как "самая высокая металлоконструкция в форме новогодней елки с вращающимся механизмом". Как написали в "Depo.Винница", высота елки достигает 29 метров, длина нижнего диаметра – более 16 метров и вес – более 75 тонн.

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