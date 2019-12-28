Автомобильная елка: в Харькове 350 машин установили рекорд Украины, фото и видео

В Харькове автомобилисты устроили новогодний флешмоб: 348 машин выстроили в форме елки. Об этом сообщили в местном Telegram-канале.

По информации источника, мероприятие происходило на парковке возле стадиона "Металлист" с 18:00 до 22:00.

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Инициаторы флешмоба хотели побить рекорд Запорожья, где в 2017 году в форме елки выстроились 270 автомобилей. Фиксировали рекорд с квадрокоптеров. Также водители украсили свои машины: трое человек с самыми яркими автомобилями получили подарки.

Вокруг новогодней фигуры собралось много зрителей.

Напомним, ранее мы писали, что главная елка Харькова попала в Книгу рекордов Украины: ее назвали самой высокой в стране. Фиксировали рекорд при помощи специальной геодезической техники, которая и установила, что высота новогодней красавицы на площади Свободы составляет 40 м и 49 см.

Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как выглядят новогодние елки в Украине и где они находятся. Кстати, елка Винницы также попала в Книгу рекордов Украины как "самая высокая металлоконструкция в форме новогодней елки с вращающимся механизмом". Как написали в "Depo.Винница", высота елки достигает 29 метров, длина нижнего диаметра – более 16 метров и вес – более 75 тонн.

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