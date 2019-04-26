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Киев перед Пасхой накроет 24-градусная жара

Сегодня, 08:20

В Киеве перед длительными выходными будет почти летняя погода

Фото: Малащук, "Сегодня"
Фото: Малащук, "Сегодня". Фото: Сегодня

В последний день перед длительными выходными, 26 апреля, в Киеве будет сухая и облачная погода, без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха днем будет +22...+24 градуса, а ночью +7...+9 градусов.

Напомним, что днем ​​27 апреля в Киевской области местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер южный, 5-10 м/с, температура ночью 8-10°, днем ​​22-24°. На Пасху и 29 апреля ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, температура ночью 9-11°, днем 28 апреля 21-23°, 29 апреля 18-20°.

Отметим, что накануне, 25 апреля, в Киеве на Певческом поле открылась ежегодная выставка тюльпанов. В этом году она посвящена сказкам: в тюльпановых клумбах воплотили прогулку Золушки по сказочным аллеям, полет Алладина сквозь облака и золотую рыбку, исполняющую желания. Для создания сказочных клумб использовали 180 тысяч тюльпанов разнообразных цветов и сортов. Кроме тюльпанов, на клумбах можно заметить и другие цветы – петунии, бегонии и другие. Одна из самых ярких композиций – домик Хоббита, она расположена возле лестницы. В этом году при создании цветочных композиций почти не использовали дополнительных декораций – только море цветов. 


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