Киев перед Пасхой накроет 24-градусная жара
В Киеве перед длительными выходными будет почти летняя погода
В последний день перед длительными выходными, 26 апреля, в Киеве будет сухая и облачная погода, без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Температура воздуха днем будет +22...+24 градуса, а ночью +7...+9 градусов.
Напомним, что днем 27 апреля в Киевской области местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер южный, 5-10 м/с, температура ночью 8-10°, днем 22-24°. На Пасху и 29 апреля ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, температура ночью 9-11°, днем 28 апреля 21-23°, 29 апреля 18-20°.
Отметим, что накануне, 25 апреля, в Киеве на Певческом поле открылась ежегодная выставка тюльпанов. В этом году она посвящена сказкам: в тюльпановых клумбах воплотили прогулку Золушки по сказочным аллеям, полет Алладина сквозь облака и золотую рыбку, исполняющую желания. Для создания сказочных клумб использовали 180 тысяч тюльпанов разнообразных цветов и сортов. Кроме тюльпанов, на клумбах можно заметить и другие цветы – петунии, бегонии и другие. Одна из самых ярких композиций – домик Хоббита, она расположена возле лестницы. В этом году при создании цветочных композиций почти не использовали дополнительных декораций – только море цветов.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Киев перед Пасхой накроет 24-градусная жара". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как приготовить фигурный пасхальный кулич с изюмом, цукатами и орехами
Чтобы его испечь, вам понадобятся круглые формы для кексов