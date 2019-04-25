Море цветов: как выглядит выставка тюльпанов на Певческом поле

На ярких клумбах высадили тысячи тюльпанов разных сортов

Фото: Мила Князьская-Ханова

В Киеве 25 апреля на Певческом поле открылась ежегодная выставка тюльпанов. В этом году она посвящена сказкам: в тюльпановых клумбах воплотили прогулку Золушки по сказочным аллеям, полет Алладина сквозь облака и золотую рыбку, исполняющую желания.

Для создания сказочных клумб использовали 180 тысяч тюльпанов разнообразных цветов и сортов. Кроме тюльпанов, на клумбах можно заметить и другие цветы – петунии, бегонии и другие. Одна из самых ярких композиций – домик Хоббита, она расположена возле лестницы. В этом году при создании цветочных композиций почти не использовали дополнительных декораций – только море цветов.









































Отметим, что на момент открытия не все цветы успели распуститься, так что во всей красе тюльпаны предстанут ближе к выходным и на следующей неделе.

Стоимость входных билетов: взрослый – 75 грн, детский – 25 грн. Для детей до 7 лет, пенсионеров, участников АТО, инвалидов 1 и 2 группы и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС – вход бесплатный. Время работы: с 9:00 до 20:00. Касса работает с 10.00.

Напомним, в прошлом году выставка тюльпанов называлась "Вокруг света". На Певческом поле" из цветов создали Венецию, Голландию, Лондон и другие известные города мира.

Ранее мы сообщила, что в ботаническом саду им. Фомина в Киеве, который расположен возле станции метро "Университет", начался сезон цветения весенних растений. Там уже распустились магнолии, зацвели кусты калины, нарциссы и тюльпаны.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Море цветов: как выглядит выставка тюльпанов на Певческом поле". Другие Куда пойти смотрите в блоке "Последние новости"