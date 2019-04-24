Жителей Киевской области предупредили о пожарной опасности перед Пасхой и на праздник
На Пасху обещают кратковременные дожди, местами грозы, но температура воздуха будет до +23 градусов
В Киевской области 25-28 апреля будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом предупредили в Укргидрометцентре.
"В целом 25 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 6-8° тепла, днем 21-23°", – говорится в сообщении.
В пятницу и субботу, 26-27 апреля, будет переменная облачность, без осадков, только днем 27 апреля местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер южный, 5-10 м/с, температура ночью 8-10°, днем 22-24°.
На Пасху и 29 апреля ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, температура ночью 9-11°, днем 28 апреля 21-23°, 29 апреля 18-20°.
Ранее мы писали, что в связи с празднованием Пасхи и Дня труда в Украине ожидаются пять выходных дней подряд: с субботы, 27 апреля, по среду, 1 мая.
Также был обнародован график посещений киевских кладбищ в поминальные дни.
Отметим, что в ночь на Пасху в Киеве метро будет работать на час дольше, а в воскресенье, 28 апреля, начнет работу на час раньше. Дополнительный час добавится к обычному времени работы каждой станции, которая указана на входе и в зале станций.
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