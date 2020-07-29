Киев снова бьет антирекорды по коронавирусу: в каких районах больше всего инфицированных

Киев снова бьет антирекорды по коронавирусу – за последние сутки COVID-19 подтвердился у 132 человек. Такой высокий показатель в городе был неделю назад, 22 июля. Об этом на брифинге 29 июля сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
За сутки умерли два человека. Всего за время пандемии коронавирус унес жизни 132 киевлян.
На сегодня в столице уже 7932 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
За сутки заболели:
- 54 женщины в возрасте от 22 до 77 лет;
- 66 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;
- 6 девочек от 5 до 17 лет и 6 мальчиков от 1 года до 17.
Заболели в том числе и трое медиков.
В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
За прошедшие сутки выздоровели 47 человек. Всего коронавирус преодолели 2877 жителей Киева
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 22, в Дарницком – 19, в Соломенском районе – 16 случаев.
Напомним, что в столице ранее были зафиксированы вспышки коронавируса в нескольких судах, в общежитии и монастыре.
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