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Киев снова бьет антирекорды по коронавирусу: в каких районах больше всего инфицированных

29 июля, 12:14

Наталья Руда Наталья Руда

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе

Киев снова бьет антирекорды по коронавирусу – за последние сутки COVID-19 подтвердился у 132 человек. Такой высокий показатель в городе был неделю назад, 22 июля. Об этом на брифинге 29 июля сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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За сутки умерли два человека. Всего за время пандемии коронавирус унес жизни 132 киевлян.

На сегодня в столице уже 7932 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За сутки заболели:

  • 54 женщины в возрасте от 22 до 77 лет;
  • 66 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;
  • 6 девочек от 5 до 17 лет и 6 мальчиков от 1 года до 17.

Заболели в том числе и трое медиков.

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В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

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За прошедшие сутки выздоровели 47 человек. Всего коронавирус преодолели 2877 жителей Киева

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 22, в Дарницком – 19, в Соломенском районе – 16 случаев.

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Напомним, что в столице ранее были зафиксированы вспышки коронавируса в нескольких судах, в общежитии и монастыре.

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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