Киев снова накроет снегопад

Снег / Фото: Pexels

В Киеве, где накануне вечером выпал снег, во вторник, 3 декабря, синоптики прогнозируют днем продолжение снегопада. В частности, согласно данным Укргидрометцентра, днем в столице будет мокрый снег.

Температура воздуха днем поднимется до -1...+1 градуса, днем будет -1...-3 градуса. Такая же погода будет по всему региону.

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Так, в Мироновке, Белой Церкви днем будет 0...+2 градуса, в Барышевке дневная температура опустится до -2 градусов. В Чернобыле, Тетереве, Фастове, Яготине, Вышгороде и Борисполе будет -1...+1 градус.

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Ранее сообщалось, что дороги в Киеве от первого снегачистит 187 единиц снегоуборочной техники.

Видео: Киевавтодор

Также мы писали, что утром 3 декабря на столичных дорогах наблюдаются пробки, однако ситуация не катастрофическая и в целом проезд по важным магистралям свободен.

А тем временем метеорологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели погодные итоги осени. Среднемесячная температура ноября в столице составляла +4,6 градуса, что выше климатической нормы на 2,5 градуса.

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