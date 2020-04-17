Киев снова возглавил рейтинг городов мира с самым грязным воздухом

Качество воздуха в столице утром 17 апреля - самое худшее в мире, в городе сегодня снова слышно запах гари

Киев продолжает возглавлять рейтинг городов мира с самым грязным воздухом. Такие данные приводит утром 17 апреля сервис по качеству воздуха iqair.com.

Столица на сегодняшнее утро обошла Ханчжоу (Китай), Чунцин (Китай), Чиангмай (Вьетнам), Шанхай (Китай), Софию (Болгария), Янгон (Мьянма), Брюссель (Бельгия), Шэньян (Китай) и Ханой (Вьетнам).

Качество воздуха в Киеве по оценке сервиса – 169 пунктов, что очень вредно для здоровья людей.

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По информации агрегатора данных с датчиков качества воздуха SaveEcoBot, при норме индекса качества воздуха в пределах 0-50 пунктов на Лукьяновке – 164 пункта, на Кардачах – 152, на проспекте Науки – 177, в Голосеевском лесу – 172, на Позняках – 178, на Харьковском массиве – 184.

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По данным Института геохимии окружающей среды НАН Украины, уровень радиации в Киеве сегодня не превышает допустимые нормы.

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Однако превышение зафиксировано в Чернобыльской зоне.

Отметим, что синоптики прогнозируют в столице и Киевской области в пятницу сухую погоду, температура воздуха поднимется до +12...+14 градусов, ветер северо-западный 7-12 м/с.

Напомним, накануне днем Киев и регион накрыла сильная песчаная и пыльная буря. Ближе к вечеру столицу поглотил дым и сильнейший запах гари, которые принесли ветер из Чернобыльской зоны и Житомирской области.

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