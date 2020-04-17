Уровень опасности желтый: что ожидать от погоды 17 апреля

В связи с засухой этой весной порывы ветра поднимают пыль, и вызывает загрязнение воздуха

В сообщениях Укргидрометцентра говорится, что 17 апреля, после песчаной бури в Киевской области, в юго-восточной части страны порывы ветра будут достигать 15-20 метров за секунду. Уровень опасности – желтый.

В Киеве – ветер северно-западный, 7-12 метров за секунду.

Ранее синоптик Наталия Диденко заявила, что 17 апреля Украину охватит довольно теплая воздушная масса, расположившаяся над Европой. Но теплую погоду подпортит северный циклон Tanja и своими атмосферными фронтами снизит температуру воздуха в северных областях Украины до 9-13 градусов.

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"Ветер будет с северо-запада и запада умеренный, на востоке местами с сильными порывами. Небольшие дожди завтра получат шанс на западе и вечером на севере Украины. На остальной территории – без осадков"

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В связи с засухой этой весной порывы ветра поднимают пыль, и вызывают загрязнение воздуха.

Еще раз напоминаем и предупреждаем об осторожном обращении с огнем, поскольку сильные порывы ветра переносят огонь на большие расстояния.

Добавим, что поздно вечером 16 апреля в Киев пришел дым с пожаров в Чернобыле. В воздухе чувствуется сильный запах гари.

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Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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