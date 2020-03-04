Киев снова затянуло туманом: в нескольких районах будет тяжело дышать (список)

В Киеве и области с самого утра и всю первую половину дня 4 марта будет наблюдаться туман, видимость составляет 200-500 м, (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по данным синоптиков, днем температура воздуха поднимется до +15...+17 градусов, ночью будет +5...+7 градусов. В Мироновке и Белой Церкви, Барышевке и Яготине днем ожидается до +16...+18 градусов.

При этом в столице с туманом наблюдается рост уровня загрязнения воздуха. Так, по данным бота "Индекс качества воздуха в Киеве", при норме в пределах 0-50 пунктов на ВДНХ зафиксировано 118 пунктов, в Броварах – 93 пункта, в Борисполе – 128 пунктов, в Ирпене – 149 пунктов, в Вишневом – 37 пунктов, на Теремках – 77 пунктов, на Минском массиве – 129 пунктов, на Русановке 118 пунктов, на Воскресенке – 93 пункта, на Святошине – 12 пунктов, на Борщаговке – 118 пунктов, на Соломенке – 94 пункта, на Борщаговке – 118 пунктов, на Позняках – 76 пунктов, на Лукьяновке – 118 пунктов, на Голосеево – 118 пунктов, на Отрадном – 96 пунктов, на Шулявке – 145 пунктов, на Нивках – 118 пунктов, на Осокорках – 118 пунктов, на Соцгородке – 162 пункта, на Лесном и Харьковском массивах, а также на Дарнице – 118 пунктов, на Оболони – 79 пунктов, на Липках – 155 пунктов, в Протасовом Яру – 65 пунктов, на Университете – 118 пунктов, грязнее всего на Печерске, там показатель критический – 266 пунктов.

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Напомним, что в Киеве завершилась календарная зима, однако метеорологическая зима впервые за 140 лет в столице так и не наступила. В частности, по данным наблюдений метеорологов, устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений в течение календарной зимы 2019-2020 гг. в Киеве так и не произошло. Все три зимних месяца имели плюсовую среднемесячную температуру, а в целом за декабрь-февраль она составила +2,0 °С.

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Кроме того, февраль в столице занял четвертую позицию среди самых теплых с 1881 года.

А тем временем Европу серьезно терзали ураганы, особенно пострадала Британия. Подробнее смотрите в сюжете:

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