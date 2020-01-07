Киев туристический: чем в 2020 году будут привлекать гостей в столицу

Популярные места продолжат приводить в порядок, а фестивалей будет еще больше

Туристам за границей нужно быть внимательными / Фото: Depositphotos

"Все начинается в Киеве" – утверждает один из туристических слоганов украинской столицы. И, судя по количеству туристов, узнать, так ли это, к нам приезжают все больше и больше гостей. Теперь Киев регулярно фигурирует в европейских туристических рейтингах как город, который стоит посетить хотя бы раз. К примеру, недавно киевскую елку признали одной из красивейших в Европе.

Прошедший год был для Киева удачным: по предварительным данным, город посетили более 5 миллионов туристов. В городском управлении туризма и промоций говорят, что Киев становится "городом уикендов": по данным чиновников, в этом году выросла продажа билетов в город на выходные. А еще городской бюджет впервые получил более 60 миллионов гривен туристического сбора.

За последние пять лет многое изменилось. Если раньше туристов развлекали прогулками с видами на Днепр и старинные храмы, то теперь гости города приезжают не только за красотой города, но и за впечатлениями. Многие посещают город, приезжая на фестивали, гастро-туры, или за "экзотикой", отправляясь из столицы в Чернобыльскую зону. В последнее время власти города все чаще поддерживают городские фестивали, а туроператоры помогают городу разрабатывать новые, привлекательные маршруты для гостей. Такое сотрудничество полезно всем: гости едут домой с приятными впечатлениями, многие возвращаются еще не раз, в итоге, город и бизнес получают средства, которые помогают сделать Киев еще лучше.

В КГГА уверяют: у города – огромный потенциал и он может принимать еще больше гостей. Недавно город подался на получение статуса "Большой культурной столицы". Если его удастся получить в марте – в столице будут реализовывать множество культурных проектов. Но это – не единственное, чем в этом году будут привлекать туристов.

Реклама

Красивые места: приведут в порядок Пейзажку и другие парки

За прошедший 2019 год в столице появились новые объекты, которые пользуются у туристов повышенной популярностью: Аллея художников, Аллея любви, стеклянных пешеходный мост, лестница на Пейзажной аллее и обновленный парк на Владимирской горке. Возле них за счет меценатов установили новую навигацию с указателями к городским достопримечательностям.

В этом году в городе продолжат наводить красоту в зеленых зонах в центре столицы и, возможно, на Подоле. Кроме того, запланирован ремонт на Пейзажной аллее. Там планируют обустроить качественное мощение, чтобы было удобно и безопасно ходить, новое освещение. Также рассматривается возможность запретить движение машин. Проект предусматривает удобные лавочки, видеонаблюдение и красивую подсветку фигур.

За впечатлениями: будут проводить фестивали и большие городские праздники

Первой ласточкой стал праздник Нового года на Софийской и Контрактовой площадях. Его рекламировали на международных туристических выставках и в целом, результат есть: большие гуляния под главной елкой страны посещают не только гости из украинских городов, но и зарубежные туристы. Ну а сама елка попала в топ-5 красивейших праздничных деревьев в Европе.

Отметим, что согласно результатам исследования, меломаны в 2019 году приезжали на Atlas Weekend и UPark Festival, гурманы – на многочисленные гастрономические фестивали, медики посещали крупный международный конгресс, а деловые люди – Invest In Kyiv Forum и Kyiv Smart City Forum. Любители активных видов спорта приезжали на Моto Open Fest и беговые марафоны.

В управлении туризма и промоций сообщили, что в 2020 году готовят для гостей города новые поводы посетить Киев. Кроме уже известных и полюбившхся фестивалей, в городе проведут Международные хоровые состязания-2020 и большие городские праздники, которые очень популярны среди внутренних туристов.

Также уделят внимание новому тренду в индустрии – эко-туризму. Так, на ул. Потехина, 16 (в Голосеевском лесу), открыли интерактивную экологическую тропу. Ее длина составляет 2,7 километра. По маршруту расставлены креативные указатели. Здесь можно заняться йогой, порисовать на больших планшетах и просто отдохнуть от шума города. Кроме того, планируют запустить туристический маршрут по Днепру – на каяках.

Напомним, в 2019 году Чернобыльская зона отчуждения была признана одним из приоритетных направлений для развития туризма. Сейчас посетителям предлагают 21 маршрут, в том числе – водные, по рекам Припять и Уж. Чернобыльскую зону отчуждения за 8 месяцев 2019-го посетил 74 671 человек. Почти 80% туристов приезжают из-за границы – 59 698 человек, еще 14 973 – из Украины. По данным ЦОТИЗ, общее количество стран, откуда приезжают в Чернобыль, – 130. Бывают гости и из очень далеких государств, среди них – Сингапур, Чили, Мексика и Япония.

Смотрите видео, как Чернобыль превращают в туристическую зону:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама