Киев утром снова окутал туман: какую погоду обещают синоптики

Температура воздуха в столице поднимется до +6...+8 градусов, ночью будет +3...+5 градусов

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Киев утром во вторник, 19 ноября, снова окутал туман. Согласно данным Укргидрометцентра, днем в столице должно распогодиться, возможно, выглянет солнце. Температура воздуха поднимется до +6...+8 градусов, ночью будет +3...+5 градусов.

В Мироновке, Фастове, Тетереве днем будет до +9 градусов, в Чернобыле и Яготине – до +7 градусов, а в Барышевке ожидается до +6 градусов днем, а ночью обещают 0...+2 градуса.

Реклама

В тренде История с резонансной стрельбой на Святошино получила продолжение

Напомним, 4 ноября в столице зафиксировали два температурных рекорда. После полудня 4 ноября столбик максимального термометра поднялся до +17,6 °С, что на 2,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году. Среднесуточная температура составила +12,9 °С, что на 0,6 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года. По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября. Также температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже 9,2 °С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9 °С.

Также на прошлой неделе, 11 ноября, столицу накрыл сильный дождь, который подтопил ряд улиц.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама