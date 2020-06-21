Українська
$ 26,76
30,06
  1. Последние новости Украины

Коронавирус в Украине: число жертв превысило 1000 человек

21 июня, 09:42

Руслан Ровик Руслан Ровик

За сутки COVID-19 подтвердили у 735 человек

За минувшие сутки в Украине обнаружили коронавирус у 735 человек.

Реклама

Такие данные приводит мониторинговая система Совета национальной безопасности и обороны.

За сутки болезнь унесла жизни восьми человек, а общее число жертв инфекции достигло 1002 человек.

С начала пандемии коронавирусом в Украине заразились 36 560 человек, а выздоровели уже 16 509 человек (103 за последние сутки).

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки подтвердили во Львовской (101 случай), Ровенской (96) и Закарпатской (80) областях.

Реклама

В тренде
Коронавирус в Украине: число жертв превысило 1000 человек

Единственной областью, где за сутки не подтвердили ни одного нового случая COVID-19, стала Луганская.

Отметим, что в последние два дня в Украине снизилось число новых больных COVID-19, хотя ранее было отмечено два антирекорда, а Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 июля. Вместе с тем правительство определило, при каких условиях могут быть ужесточены карантинные ограничения.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился усилить контроль за соблюдением карантина в Украине, чтобы не допустить итальянского или испанского сценария с коронавирусом в нашей стране.

Также мы сообщали, что Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

смертность Львовская область коронавирус Закарпатская область ровенская область

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Падения заболеваемости не будет": главный врач Львова дал прогноз по коронавирусуЗапад
За нарушение карантина украинке в Польше грозит 8 лет тюрьмы
За нарушение карантина украинке в Польше грозит 8 лет тюрьмыЕвросоюз
Кабмин убрал важный пункт из правил карантина с 22 июня
Кабмин убрал важный пункт из правил карантина с 22 июняУкраина
Зеленский сменил главу Винницкой ОГА: область возглавил бывший КВНщик
Зеленский сменил главу Винницкой ОГА: область возглавил бывший КВНщикПолитика
Снимала на видео нарушения карантина: в Днепре избили журналистку (видео)
Снимала на видео нарушения карантина: в Днепре избили журналистку (видео)Днепр
Решения
Решения "Нормандии" не выполняются: в ЕС сделали заявление по ДонбассуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять