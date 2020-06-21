За сутки COVID-19 подтвердили у 735 человек

За минувшие сутки в Украине обнаружили коронавирус у 735 человек.

Реклама

Такие данные приводит мониторинговая система Совета национальной безопасности и обороны.

За сутки болезнь унесла жизни восьми человек, а общее число жертв инфекции достигло 1002 человек.

С начала пандемии коронавирусом в Украине заразились 36 560 человек, а выздоровели уже 16 509 человек (103 за последние сутки).

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки подтвердили во Львовской (101 случай), Ровенской (96) и Закарпатской (80) областях.

Реклама

В тренде Коронавирус в Украине: число жертв превысило 1000 человек

Единственной областью, где за сутки не подтвердили ни одного нового случая COVID-19, стала Луганская.

Отметим, что в последние два дня в Украине снизилось число новых больных COVID-19, хотя ранее было отмечено два антирекорда, а Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 июля. Вместе с тем правительство определило, при каких условиях могут быть ужесточены карантинные ограничения.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился усилить контроль за соблюдением карантина в Украине, чтобы не допустить итальянского или испанского сценария с коронавирусом в нашей стране.

Также мы сообщали, что Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама