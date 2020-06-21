Коронавирус в Украине: число жертв превысило 1000 человек

За минувшие сутки в Украине обнаружили коронавирус у 735 человек.
Такие данные приводит мониторинговая система Совета национальной безопасности и обороны.
За сутки болезнь унесла жизни восьми человек, а общее число жертв инфекции достигло 1002 человек.
С начала пандемии коронавирусом в Украине заразились 36 560 человек, а выздоровели уже 16 509 человек (103 за последние сутки).
Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки подтвердили во Львовской (101 случай), Ровенской (96) и Закарпатской (80) областях.
Единственной областью, где за сутки не подтвердили ни одного нового случая COVID-19, стала Луганская.
Отметим, что в последние два дня в Украине снизилось число новых больных COVID-19, хотя ранее было отмечено два антирекорда, а Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 июля. Вместе с тем правительство определило, при каких условиях могут быть ужесточены карантинные ограничения.
Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился усилить контроль за соблюдением карантина в Украине, чтобы не допустить итальянского или испанского сценария с коронавирусом в нашей стране.
Также мы сообщали, что Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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